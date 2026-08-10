Fafá de Belém comemora 70 anos vestida de princesa em Belém

Fafá de Belém completou 70 anos neste domingo, 9 de agosto. Para comemorar, ela escolheu sua terra natal, Belém, no Pará, onde, pela manhã, participou de uma missa na capela do Colégio Gentil Bittencourt, situado no bairro de Nazaré. O elenco do espetáculo Fafá de Belém, O Musical cantou na celebração.

A cantora recebeu de presente uma festa organizada por familiares e amigos na rua. Fafá fez uma entrada triunfal, surgindo de um portão vestida de princesa, com um vestido longo vermelho, coroa e peruca, como mostra um vídeo postado por um amigo.

Para essa chegada triunfal, ela contou com uma de suas netas, Laura, cantando Coração do Agreste, um dos grandes sucessos de Fafá que fez parte da trilha sonora da novela Tieta. Fafá também cantou um trecho da canção.

Posteriormente, já com outro vestido, Fafá cortou o bolo ao som do Parabéns Pra Você, cantado de uma outra forma, seguindo a tradição local. A comemoração foi chamada de Fafá Fest.

Confira aqui

Em entrevista ao programa Fantástico na noite deste domingo, a cantora comentou que, em 2025, passou pela síndrome de burnout, um quadro de esgotamento físico e mental, e precisou ficar internada. "Eu desconectei. Foi um negócio complexo. Fiquei internada. Eu estava em pico de estresse", contou. Fafá afirmou que voltou a fazer terapia e meditação como parte do tratamento. "Voltei a entender que tenho que cuidar de mim. Com 70 anos, a gente acalma um pouco mais, pondera um pouco mais", disse.

Nesta sexta-feira, 14, Fafá se apresenta no Cine Joia, em São Paulo, com um show que celebra seus 50 anos de carreira.