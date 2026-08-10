Casa onde morou Silvio Santos no Morumbi: o que se sabe sobre tentativa de assalto

A Polícia Militar foi chamada no fim da tarde deste domingo, 9, para averiguar uma possível invasão à mansão onde viveu o apresentador Silvio Santos, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Ele morreu em agosto de 2024, aos 93 anos.

Quantos suspeitos participaram?

De acordo com o registro da ocorrência, uma funcionária do imóvel informou que três pessoas usando toucas teriam entrado na propriedade depois de estacionarem um veículo preto em frente à residência.

Foram detidos?

Equipes da PM realizaram uma vistoria na mansão, mas não encontraram suspeitos no interior do imóvel. Também não foram constatados sinais de arrombamento.

A perícia foi solicitada, assim como o AFIS, sistema usado para auxiliar na identificação de pessoas por meio de impressões digitais. Uma equipe do CERCO também foi acionada para atender à ocorrência.

O que foi levado?

O episódio foi registrado inicialmente como suspeita de violação de domicílio e encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, vinculada à 3ª Seccional de Polícia.

Até o momento, não há informações sobre bens e pertences levados do imóvel.

Casa foi cenário do sequestro de Patrícia Abravanel

Conhecida como Mansão Abravanel, a residência também foi cenário de um dos episódios de maior repercussão envolvendo a família do apresentador.

Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, foi sequestrada e mantida em cativeiro durante uma semana. Dois dias depois de ela ser libertada, Fernando Dutra Pinto, apontado como responsável pelo crime, entrou na mansão e manteve o apresentador refém durante cerca de sete horas.

A ocorrência mobilizou as forças de segurança e teve a participação do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nas negociações que terminaram com a libertação de Silvio Santos.