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'Coração Acelerado': o que esperar da última semana da novela das 7?

Os últimos capítulos de Coração Acelerado prometem movimentar as principais tramas da novela das sete da TV Globo. Entre romances abalados, separações e conflitos, dois casais do núcleo central enfrentarão momentos decisivos. Além disso, um mistério que acompanha a história desde o início será finalmente esclarecido.

A partir do capítulo desta segunda-feira, 10, João Raul (Filipe Bragança) tomará uma decisão que deixará Agrado (Isadora Cruz) devastada. O rapaz dirá à protagonista que não consegue lidar com o sucesso dela enquanto a própria vida está desmoronando e, por isso, pretende colocar um ponto final no relacionamento.

A justificativa, no entanto, será apenas uma estratégia para esconder o verdadeiro motivo. João Raul estará cansado de ver Agrado sofrer por causa dos problemas que ele enfrenta e que não têm relação com a carreira da cantora. A separação deixará a mocinha profundamente decepcionada, a ponto de desabafar com Duda (Gabz) sobre a atitude do namorado.

Para recuperar o relacionamento, João Raul ainda terá uma última missão pela frente. Nos capítulos finais, ele precisará correr atrás de Agrado se quiser terminar a história ao lado da protagonista.

Outra relação que chegará a um momento delicado será a de Naiane (Isabelle Drummond) e Gael (André Luiz Frambach). Depois de descobrir mais uma armação da influenciadora, ele decidirá terminar o namoro e retornará à fazenda onde trabalha. Longe um do outro, os dois passarão a sentir falta da relação e ficarão abatidos com a separação.

Mas os romances não serão os únicos responsáveis pelas reviravoltas da reta final. Zilá (Leandra Leal) também estará cada vez mais pressionada pelo passado. A vilã ficará aterrorizada com a possibilidade de vir à tona a verdade sobre a morte de Jean Carlos (Ricardo Pereira): foi ela quem realmente o matou.

Quem conhece o segredo é Cinara (Ramille), que sabe da verdade desde o começo da novela. Diante do desespero de Zilá, a coach aconselhará a vilã a revelar tudo a Janete (Leticia Spiller). Inicialmente, ela resistirá à ideia, mas o segredo não permanecerá escondido até o fim da trama.

Coração Acelerado termina na próxima sexta-feira, 14, dando lugar a Por Você, próxima novela das sete da Globo. A produção será protagonizada por Sheron Menezzes e terá autoria de Dino Cantelli e Juliana Peres.

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