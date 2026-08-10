Atriz indiana Nikita Rawal é beijada à força por fã durante evento

A atriz indiana Nikita Rawal foi vítima de assédio durante o Bright OTT & Style Awards, realizado no último sábado, 8, em um hotel de Mumbai, na Índia. Segundo o jornal El Heraldo de México, ela estava diante dos fotógrafos quando uma fã se aproximou para fazer registros e a beijou sem seu consentimento.

Imagens do momento repercutiram nas redes sociais. Em um vídeo publicado no X (antigo Twitter), Nikita aparece posando para os paparazzi quando a mulher se aproxima e a beija. A atriz demonstra desconforto e tenta se afastar logo depois do episódio.

Seguranças do evento retiraram a fã do local e evitaram uma nova aproximação. Abalada, Nikita chorou e recebeu o apoio de integrantes de sua equipe. Até o momento, a atriz e seus representantes não se manifestaram publicamente sobre o ocorrido.

Quem é Nikita Rawal

Nikita Rawal tem trabalhos no cinema indiano e já integrou o elenco do filme Garam Masala, além de participar de outras produções de Bollywood e do cinema regional. O episódio durante o evento em Mumbai fez o nome da atriz ganhar novamente destaque nas redes sociais.