São Paulo deve ter efeito gangorra nas temperaturas esta semana; veja previsão do tempo

A cidade de São Paulo deve registrar queda nas temperaturas após um fim de semana quente. O frio deve se intensificar no início da semana, mas a temperatura volta a subir a partir de quarta-feira, 12, em um efeito gangorra - variação rápida nos termômetros em um período curto.

Nesta segunda-feira, 10, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas no fim do dia. A temperatura mínima deve ser de 13°C, enquanto a máxima chega a 18°C. A umidade mínima fica em 90%, com ventos de fracos a moderados.

Segundo o órgão, na terça-feira, 11, a mínima permanece em 13°C, mas a máxima cai para 16°C, a menor prevista para a semana. O dia deve ter muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada na capital.

Já na quarta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens, sem previsão de chuva. A mínima deve ser de 13°C e a máxima chega a 23°C. A umidade mínima cai para 60%.

Na quinta-feira, 13, os termômetros começam a subir. A mínima prevista é de 15°C e a máxima, de 27°C. A umidade mínima deve ficar em 40%, com muitas nuvens no céu.

A sexta-feira, 14, deve ser o dia mais quente da semana. A mínima sobe para 16°C e a máxima permanece em 27°C. A umidade mínima cai para 30%, com ventos moderados e rajadas.