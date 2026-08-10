Duas mulheres são assaltadas por criminoso armado em motocicleta no Itaim Bibi

Duas mulheres, de 54 e 52 anos, foram assaltadas por um criminoso armado que estava em uma motocicleta por volta das 17h deste sábado, 8, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP).

Segundo a pasta, o homem abordou as vítimas e fugiu levando celulares, bolsa, joias, cartões bancários e outros pertences.

O caso foi registrado como roubo no 15º Distrito Policial (DP). As investigações estão em andamento para identificar e localizar o suspeito, informou a SSP.

No mesmo bairro, em 17 de julho, a Polícia Militar já havia prendido em flagrante um homem de 24 anos e uma mulher de 36 que, segundo a corporação, assaltavam uma farmácia. A dupla tentava fugir com mais de R$ 209 mil em medicamentos, principalmente canetas para emagrecimento.