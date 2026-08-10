Brad Pitt diz que pensou em suicídio em meio a problemas de família

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Brad Pitt comentou sobre momentos intensos pelos quais passou em meio a problemas com sua família. O ator afirmou ter tido pensamentos suicidas, relacionados a questões que envolviam seu núcleo.

Em uma entrevista para a revista Esquire, o astro comentou que nunca havia passado por momentos suicidas. Na realidade, ele se descreveu como um grande otimista.

"O que já me ajudou muitas vezes, mas também já me levou a situações em que, por otimismo, eu me joguei de cabeça num caminhão", refletiu. "Ou, como meu amigo sempre engraçado, [o diretor] David Fincher, diria: 'É, você vê o copo meio cheio, mas ele está meio cheio de urina'."

"Enfim, nunca tive pensamentos suicidas, exceto por um breve período", continuou. "E nesse breve período, eu simplesmente não conseguia ver uma saída. A dor era tão opressiva que eu não ia fazer nada a respeito, mas eu sentia o aço frio da bala na minha cabeça, e era como um alívio."

"E eu pensei: 'Ah, ok, agora eu entendo ' - eu entendo o suicídio, no sentido de que é apenas um alívio. É apenas uma busca por alívio da dor. Mas também acho que temos instintos de sobrevivência incríveis", disse.

Em seguida, concluiu: "É. Tipo, escuta: essa merda não é fácil. E você está falando com um cara que ganhou na loteria".

Sobre o que teria feito Pitt passar por esse momento, o ator afirmou: "Assuntos de família. Podemos deixar por isso mesmo".

Problemas familiares, sobrenomes e processos

As questões familiares que envolvem Brad Pitt e seus filhos com Angelina Jolie se tornaram públicas nos últimos anos.

Separados desde 2016, Pitt e Jolie estiveram juntos por 10 anos e, segundo a People, o ator hoje não tem "praticamente nenhum contato" com os filhos.

Recentemente, inclusive, filhos do casal chegaram a remover o sobrenome de Pitt.

A separação também desencadeou uma longa batalha judicial, marcada por diferentes disputas entre os dois. Entre os episódios estão as acusações de violência doméstica feitas contra o ator, a briga pela venda de uma vinícola e, mais recentemente, o pedido de Pitt para ter acesso a mensagens privadas da ex-mulher.

Os atores são pais de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página .

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