Comunidade tem sido alvo frequente de operações das polícias Civil e Militar

Em julho, a Cidade de Deus foi alvo de diversas operações da PM. No último dia 15, a corporação apoiou uma ação da Prefeitura do Rio para demolição de construções irregulares. Dois suspeitos foram baleados durante um confronto. Um deles tinha quatro anotações em sua ficha criminal, por porte ilegal de arma, homicídio, resistência e associação para o tráfico. Com eles, foram apreendidos uma pistola, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas.

No dia 14, as polícias Civil e Militar realizaram mais uma fase da Operação Contenção contra integrantes do Comando Vermelho, que atuam nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê, em Jacarepaguá. Os agentes buscavam cumprir mais de 40 mandados de busca e apreensão e nove de prisão. A ação terminou com 23 presos.

Além disso, as equipes encontraram uma central de "gatonet", apreenderam grande quantidade de drogas, 12 celulares, um rojão e um rádio transmissor. Na época, policiais também atuaram nas comunidades da Muzema, Tijuquinha, Gardênia Azul e Rio das Pedras.

No dia 7 de julho passado, um homem foi preso em flagrante na Cidade de Deus. Os militares apreenderam um fuzil, uma pistola, granada e drogas.