Por que o eclipse solar total não poderá ser visto de nenhuma parte do Brasil

Milhões de pessoas terão a oportunidade de presenciar - e filmar ou fotografar - um raro eclipse solar total que deverá cruzar a Espanha na quarta-feira, 12. Partes da Groenlândia, oeste da Islândia e uma região de Portugal também estarão na trajetória da sombra.



A escuridão descerá sobre a Península Ibérica à medida que o Sol, a Lua e a Terra se alinharem perfeitamente no céu. O eclipse durará até dois minutos e 18 segundos. Outras partes da Europa verão um eclipse solar parcial, onde a Lua parecerá "dar uma mordida" no Sol, diminuindo ligeiramente seu brilho.



O eclipse solar total, no entanto, não poderá ser visto de nenhuma parte do Brasil, nem mesmo de forma parcial. A ausência do próximo eclipse solar nos céus brasileiros ocorre por motivos puramente geométricos. A sombra da Lua estará voltada para o Hemisfério Norte, cobrindo uma faixa que passa por regiões da Groenlândia, Islândia, Espanha e Portugal.



A astrônoma Josina Oliveira do Nascimento, do Observatório Nacional, explica como a posição do observador define o que é visto no céu. "Eclipses solares ocorrem quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra sobre o planeta. A sombra mais escura, onde toda a luz solar é bloqueada, é chamada umbra. Em torno da umbra se define a sombra mais clara, a penumbra, onde a luz solar é parcialmente bloqueada. Se o observador está na estreita faixa da Terra atingida pela umbra, ele vai ver o eclipse total. Se está na área atingida pela penumbra, verá como parcial.

O Observatório Nacional fará a retransmissão ao vivo através de seu canal do YouTube, a partir das 12 horas (horário de Brasília). Clique aqui para assistir.



Quando serão os próximos eclipses solares?



Eclipses solares totais ou anulares acontecem na Terra em média 1 vez ao ano, mas cobrem faixas muito restritas do planeta, o que dá a sensação de serem fenômenos raros.



Eclipse Anular do Sol de 6 de fevereiro de 2027: a faixa de visibilidade do eclipse anular vai estar sobre o mar, tangenciando o litoral extremo leste do Estado do Rio de Janeiro. O eclipse será visto como parcial em quase todo o Brasil, exceto o extremo noroeste.



2 de agosto de 2027: O próximo eclipse solar total no mundo cruzará o sul da Espanha, o norte da África e a Arábia Saudita. Está sendo muito falado desde já por conta de sua duração, que será de 6min23seg. O eclipse total de maior duração do século XXI foi o de 22 de julho de 2009, cuja duração foi de 6min39seg.