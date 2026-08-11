Brasileirão feminino: o que está em jogo na reta final da 1ª fase

Restam duas rodadas para o fim da primeira fase da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Três clubes (Corinthians, São Paulo e Palmeiras) já estão classificados às quartas de final e há cinco vagas em aberto. Na parte de baixo, cinco equipes lutam contra o rebaixamento - os dois últimos caem.

A partida que encerrou a 15ª rodada, nessa segunda-feira (10), mexeu com as duas pontas da tabela. O empate por 1 a 1 entre América-MG e Flamengo na Arena Urbsan, em Betim (MG), manteve o Rubro-Negro fora do grupo dos oito primeiros colocados (o G-8), que se classificam à próxima fase, e tirou as mineiras da zona de rebaixamento (o Z-2) à Série A2 (segunda divisão). O duelo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

As Meninas da Gávea estão em nono lugar, com os mesmos 24 pontos de Grêmio, Internacional e Cruzeiro, ficando atrás pelos critérios de desempate. As Spartanas subiram para a 16ª posição, com sete pontos, ultrapassando o Vitória, que entrou no Z-2, pelo saldo de gols.

O América-MG saiu na frente aos 12 minutos do primeiro tempo, com Dani Ortolan. Ex-atacante do próprio Flamengo, a camisa 9 aproveitou o recuo de bola ruim da zaga para, com liberdade, concluir na saída da goleira Vivi.

O Rubro-Negro igualou aos 18 da etapa final. Após jogada pela direita, a meia Mariana cruzou, a lateral Lorrany cortou parcialmente e a sobra ficou com a atacante Cristiane, que não desperdiçou. As cariocas ainda tiveram boas oportunidades para virar o marcador, mas pararam em grandes defesas da goleira Sandy.

Em busca das quartas

Nove times disputam as cinco vagas restantes às quartas. Considerando o número de vitórias e o saldo de gols como os dois principais critérios de desempate, o cenário é o seguinte:

4º Bahia - 27 pontos (oito vitórias)

5º Ferroviária - 27 pontos (sete vitórias)

6º Grêmio - 24 pontos (sete vitórias - saldo oito)

7º Internacional - 24 pontos (sete vitórias - saldo três)

8º Cruzeiro - 24 pontos (seis vitórias - saldo dez)

9º Flamengo - 24 pontos (seis vitórias - saldo cinco)

10º Fluminense - 22 pontos

11º Red Bull Bragantino - 20 pontos (seis vitórias)

12º Santos - 20 pontos (cinco vitórias)

As situações mais confortáveis são as de Bahia e Ferroviária, que se garantem em caso de vitória na 16ª e penúltima rodada. Sábado (15), às 17h30 (horário de Brasília), as Mulheres de Aço recebem o Corinthians na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo dia, às 19h, as Guerreiras Grenás visitam o Internacional no Sesc Campestre, em Porto Alegre.

O Grêmio pega o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, na sexta-feira (14), às 21h, com transmissão ao vivo da TV Brasil. No dia seguinte, o Cruzeiro visita o Mixto no Dutrinha, em Cuiabá, às 18h. No domingo (16), às 11h, o Flamengo vai a campo contra o Santos na Arena Inamar, em Diadema (SP).

As Sereias da Vila torcem contra Grêmio, Inter e Cruzeiro e ainda têm de ganhar do Rubro-Negro para chegar à última rodada com chances de irem às quartas. Cenário semelhante aos de Red Bull Bragantino, que recebe o Vitória no sábado, às 17h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), e de Fluminense, que pega o América-MG no mesmo dia, às 15h, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Fugindo do rebaixamento

A penúltima rodada pode sacramentar, de forma antecipada, o primeiro rebaixado à Série A2 nesta edição do Brasileirão. Os ameaçados são os seguintes:

13º Atlético-MG - 13 pontos

14º Mixto - 12 pontos

15º Juventude - 10 pontos

16º América-MG - 7 pontos

17º Vitória - 7 pontos

18º Botafogo - 5 pontos

O Botafogo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória sobre o São Paulo no domingo, às 11h, no Estádio Nilton Santos. A partida na capital fluminense também será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

As Gloriosas vêm de nove derrotas seguidas na competição. Em caso de novo revés, a queda à Série A2 será confirmada se Vitória ou América-MG tiverem superado Red Bull Bragantino e Fluminense, respectivamente, no sábado.

O confronto entre Palmeiras e Juventude, que também jogam domingo, às 11h, na Arena Barueri, é outro que interessa à disputa na parte de baixo da tabela. O triunfo assegura a permanência das gaúchas se Vitória e América-MG não ganharem. Mas o empate já pode ser suficiente caso baianas e mineiras percam no fim de semana.

Mixto e Atlético-MG são os únicos ameaçados que podem garantir a manutenção na Série A1 ainda nesta rodada, sem depender de outros resultados. Às Tigresas, basta vencerem o Cruzeiro. Já as Vingadoras seguem na elite se não perderem do Grêmio.

De olho na melhor campanha

Para o trio que está garantido nas quartas, as rodadas finais valem a liderança da primeira fase e a vantagem do mando de campo no jogo de volta do mata-mata. O Corinthians, com 37 pontos, depende apenas de si. São dois pontos a mais que o São Paulo e cinco à frente do Palmeiras.

Se a primeira fase chegasse ao fim no atual cenário, os confrontos seriam os seguintes, com o time da esquerda fazendo a partida de volta em casa:

Corinthians (1º) x Cruzeiro (8º)

São Paulo (2º) x Internacional (7º)

Palmeiras (3º) x Grêmio (6º)

Bahia (4º) x Ferroviária (5ª)