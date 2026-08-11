Cursos de formação cultural abrem 1,2 mil vagas gratuitas em SP

O público-alvo é formado por profissionais da cultura em diferentes etapas de desenvolvimento, empreendedores e pessoas em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e com ensino fundamental completo.
As aulas serão distribuídas por 11 cidades, nos espaços geridos pela Organização Social Instituto de Desenvolvimento e Gestão, principalmente na capital paulista, Campinas e Santos.
Além de 861 vagas em 45 cursos presenciais, o programa conta com 11 cursos virtuais, para os quais são destinadas 395 vagas. Entre os cursos oferecidos estão:
- narrativa e roteiro para games;
- introdução à produção executiva para audiovisual;
- história, teoria e prática sobre documentário brasileiro;
- acompanhamento e orientação de projetos literários;
- fundamentos de design editorial;
- empreendedorismo cultural e economia criativa.
Nos cursos online, haverá vaga para interessados em cursar estratégias para captação de recursos de projetos, elaboração e articulação de projetos culturais e gestão de projetos culturais, entre outras opções.