Xamã anuncia cancelamento de turnê por problemas na produção

O rapper Xamã anunciou nesta segunda-feira, 10, o cancelamento da turnê Xamã 2026. A decisão foi comunicada pelas redes sociais da equipe do cantor, que atribuiu o encerramento do projeto à necessidade de reorganização da produção. Os ingressos adquiridos serão reembolsados integralmente.





"Mesmo depois de muito empenho do nosso time, a turnê Xamã 2026 foi cancelada. Era um sonho realizar esse projeto e compartilhamos a frustração de não poder realizá-lo, mas, diante da necessidade da produção, a decisão tornou-se necessária", informou a equipe.





O processo de reembolso foi iniciado na segunda-feira e deve ser concluído em até sete dias úteis. "Depois desse período, o prazo para o valor aparecer na conta ou fatura seguirá de acordo com a forma de pagamento utilizada", informou a legenda do comunicado.





Compras feitas com cartão de crédito terão o estorno lançado em até duas faturas, de acordo com os prazos da instituição financeira. No cartão de débito, o valor será devolvido à conta vinculada ao cartão e pode levar até 72 horas.





Para pagamentos via Pix, o reembolso geralmente ocorre de forma imediata após o cancelamento da compra, com o dinheiro retornando à conta utilizada. Clientes que pagaram pelo PicPay serão notificados pelo próprio aplicativo. A equipe orientou quem tiver dúvidas a procurar o suporte por meio do site informado no comunicado.





A turnê havia começado com um show em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A programação previa mais de 30 apresentações em 25 cidades brasileiras.





Apesar disso, Xamã continua entre os artistas confirmados no Rock in Rio 2026, onde fará uma apresentação no Espaço Favela no dia 6 de setembro.