'Quem Ama Cuida': Bruna se desespera com remissão da doença; veja o resumo de hoje

O capítulo desta terça-feira, 11, de Quem Ama Cuida mostra uma reação peculiar de Bruna ao receber uma notícia que deveria ser motivo de alívio. Durante uma consulta de revisão, o médico informa que o tratamento está funcionando e que a leucemia entrou em remissão completa. Na frente de Pedro, ela finge comemorar, mas muda de comportamento assim que fica sozinha.

Quando o marido sai de perto, Bruna revela o que realmente pensa sobre a melhora. "Droga! Esse médico não podia ter dito que eu estou em remissão! Pelo menos não na frente do Pedro", reclama. Ela sabe que o estado de saúde tem sido determinante para manter o advogado ao seu lado e teme perdê-lo.

Bruna descobriu a doença durante uma viagem a Londres com Pedro, que prometeu apoiá-la durante o tratamento. Desde então, ela tem usado a própria condição para chamar a atenção do marido, recorrendo a supostas crises de saúde e até a medicamentos para dormir e provocar preocupação.

Ainda no capítulo desta terça, Adriana orienta Iuri sobre como ele deve agir diante de Pilar. O rapaz continua infiltrado e tenta conseguir informações que possam ajudar a protagonista, mas acaba sendo flagrado por Edvaldo enquanto vasculha o antigo escritório de Arthur.

Enquanto isso, Otoniel encontra Francesca, embora Mau Mau não consiga enxergar a presença dela e veja o avô conversando e dançando sozinho no jardim.

A fisioterapeuta também descobre que o anel de estimação de Arthur desapareceu. A joia, que pode esconder informações importantes, passa a ser uma das peças procuradas na investigação.

Mas é a vida amorosa da protagonista que ganha destaque. Pedro conta a Adriana sobre a doença de Bruna e afirma que pretende se separar. Diante da declaração, os dois não conseguem mais esconder o que sentem e se beijam.