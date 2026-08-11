Rosamaria Murtinho atualiza estado de saúde de Mauro Mendonça após fotos do ator em home care

Rosamaria Murtinho, de 93 anos, tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do marido, o ator Mauro Mendonça, de 95, após publicar fotos em que ele aparece em uma cama hospitalar durante a celebração do Dia dos Pais. Em conversa com a revista Quem na última segunda-feira, 10, a atriz afirmou que o companheiro está bem e recebe atendimento médico em casa.

Segundo Rosamaria, Mauro passou recentemente por uma internação após apresentar um quadro de cistite, mas já recebeu alta. Atualmente, ele está em esquema de home care, com acompanhamento de profissionais de saúde, incluindo médico e fisioterapeuta. O ator também utiliza cadeira de rodas, mas, de acordo com a esposa, mantém o bom humor.

As imagens que chamaram a atenção dos admiradores foram publicadas por Rosamaria no domingo, 9. Nos registros, Mauro aparece ao lado dos filhos e netos durante a comemoração em família. Na legenda, a atriz brincou sobre o momento: "Dia dos Pais e Maurão caindo na gargalhada com filhos e netos!"

À Quem, Rosamaria contou que a reunião foi marcada por risadas e que o marido aproveitou a presença dos familiares. O casal tem três filhos: o diretor Mauro Mendonça Filho, o ator Rodrigo Mendonça e o músico João Mendonça.

"Ele está bem, ótimo. Ele estava às gargalhadas ontem", afirmou a atriz. Ela também explicou que, apesar de não sair mais da cadeira de rodas, Mauro continua fazendo piadas e recebe os cuidados necessários em casa.

Histórico recente de saúde

Nos últimos anos, Mauro passou a necessitar de cuidados médicos mais frequentes. Em abril deste ano, quando completou 95 anos, o ator precisou passar o aniversário internado em um hospital do Rio de Janeiro devido a uma gripe.

Em 2015, ele também foi submetido a uma ablação por radiofrequência, procedimento utilizado no tratamento de arritmias cardíacas.

Carreira na televisão

Mauro Mendonça construiu uma carreira de mais de seis décadas no teatro e na televisão. Natural de Ubá, em Minas Gerais, o ator estreou profissionalmente nos palcos do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), em 1956, antes de chegar à televisão.

Ao longo da carreira, atuou em cerca de 50 novelas. Na Globo, onde iniciou os trabalhos em 1973, participou de produções como O Espigão, Dancin' Days, Água Viva, Louco Amor, Sinhá Moça, Anjo Mau, Cabocla e A Favorita.

Seu trabalho mais recente na televisão foi em Êta Mundo Bom!, exibida em 2016, na qual interpretou Inácio. Desde então, o ator está afastado das produções televisivas.