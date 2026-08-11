Bianca Comparato revela impacto emocional ao viver Anna Jatobá em 'Tremembé'

Bianca Comparato revelou que interpretar Anna Carolina Jatobá em Tremembé, série do Prime Video, teve um impacto emocional mais intenso do que ela imaginava. A atriz contou que o trabalho com a personagem, baseada em uma pessoa real envolvida na morte de Isabella Nardoni, mexeu com ela de uma maneira que só percebeu depois do fim das gravações.

"A Jatobá foi uma personagem que mexeu num lugar diferente, muito forte", disse a atriz em entrevista ao influenciador Vinícius Sobral, publicada pelo Splash.

Bianca afirmou que precisou recorrer à espiritualidade para lidar com os efeitos deixados pelo papel. A atriz explicou que o processo foi mais intenso do que havia previsto e que levou um tempo para entender o que estava sentindo após concluir as filmagens.

"Mexeu muito comigo, mais do que eu pude planejar ou esperar. Eu nem percebi quando acabou que eu estava tão... estranha. Eu recorri muito à espiritualidade, a vários rituais, a me cuidar para eu poder voltar para o meu prumo", relembrou.

'Tremembé 2'

A segunda temporada de Tremembé já foi gravada e vai apresentar novas situações para os personagens. Os próximos capítulos também terão novidades no elenco. Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente de Castro retratarão os casos de Dominique Scharf, Robinho e Thiago Brennand.

Antonelli vive Scharf, uma das maiores estelionatárias do Brasil, que foi condenada a 58 anos de prisão. O ex-jogador e condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo Robinho será interpretado por Silva, enquanto Castro vive Brennand, empresário preso e condenado a mais de 30 anos por uma série de crimes como agressões, violência contra a mulher e estupros.

A sequência ainda terá Suzane von Richthofen como protagonista, desta vez fora da prisão, assim como Elize Matsunaga. Dentro de Tremembé, a chegada de Brennand e Robinho vai mexer com as dinâmicas de poder e privilégio entre os presos.

A direção será de Vera Egito, com roteiro de Juliana Rosenthal, Michelle Ferreira e Ullisses Campbell, autor de Tremembé: O Presídio dos Famosos, livro que serve de inspiração para a produção. Ainda não há data de estreia definida.