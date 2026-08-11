Nicolas Prattes recusa ser protagonista de novela para estar disponível na chegada do 1º filho

Nicolas Prattes decidiu não aceitar o convite para protagonizar a próxima novela das 19h da Globo. O ator, que atualmente interpreta Mirinho em A Nobreza do Amor, foi chamado para viver um dos mocinhos da nova produção de Daniel Ortiz, mas preferiu ficar de fora do elenco para acompanhar de perto a chegada do primeiro filho, fruto de seu casamento com Sabrina Sato.

Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, o bebê tem previsão de nascer entre o fim de dezembro e o início de janeiro. O período coincide com o início das gravações da próxima novela, que já estarão em andamento nos Estúdios Globo. Diante da possibilidade de ter de conciliar as filmagens com os primeiros momentos da paternidade, Nicolas optou por não assumir um novo compromisso profissional.

Com título provisório de Elas Que Lutem, a produção substituirá Por Você na faixa das 19h e tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2027. A trama será ambientada em São Paulo e acompanhará três mulheres que perdem dinheiro e precisam reconstruir suas vidas.

O protagonismo será dividido entre diferentes personagens, formato que já foi utilizado por Daniel Ortiz em novelas como Salve-se Quem Puder (2020) e Família É Tudo (2024). A direção artística ficará a cargo de Fred Mayrink.

Ao recusar o papel, Nicolas demonstra que, neste momento, a prioridade está na família. O ator já falou publicamente sobre a expectativa para a chegada do filho e sobre a emoção de viver a paternidade.

"Está sendo muito especial viver tudo isso", afirmou o ator à Quem. Nicolas também destacou a influência que recebeu do pai e do padrasto e disse esperar conseguir reproduzir ao menos parte do que aprendeu com eles.

Expectativa pela chegada do bebê

Nicolas Prattes e Sabrina Sato se casaram em janeiro de 2025 e aguardam o nascimento de um menino. O ator também já falou sobre a experiência de conviver com Zoe, de 7 anos, filha de Sabrina, a quem chama de "filha do coração".

A atual gravidez acontece após um período delicado para o casal. Em novembro de 2024, Sabrina revelou ter sofrido uma perda gestacional. Posteriormente, a apresentadora contou que passou por duas perdas e que precisou enfrentar processos de internação e curetagem.

Agora, com a chegada do primeiro filho de Nicolas e Sabrina, o ator decidiu reservar os próximos meses para acompanhar uma das fases mais importantes da vida da família.