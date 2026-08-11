Quartas de final da Copa do Brasil terá três clássicos estaduais

Três clássicos estaduais vão movimentar grandes torcidas em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo a partir dos dias 26 e 27 de agosto, quando estão previstos os jogos de ida. Após sorteio realizado pela CBF nesta terça-feira (11) ficou definido que o Cruzeiro, maior campeão do torneio com seis títulos, enfrentará o Atlético-MG; o Internacional vai encarar o Grêmio, e o Palmeiras medirá forças com o Santos. O único duelo inter-regional será entre Vasco e Vitória – este último busca o título inédito.

Pelo chaveamento ate a decisão do título – jogo em final única – quem ganhar o clássico gaúcho disputará as semifinais contra o vencedor do embate Cruzeiro x Atlético-MG. No outro lado da chave, quem avançar da partida Vasco x Vitória enfrentará o classificado de Palmeiras x Santos.

As partidas de volta das quartas estão programadas para os dias 2 e 3 de setembro. A partir desta fase, a Copa do Brasil contará com a tecnologia do impedimento semiautomático.

Quem passar para as semifinais receberá premiação da CBF de R$ 9 milhões. A Copa do Brasil teve início em fevereiro com 126 clubes. Os classificados às quartas entraram na competição a partir da quinta fase.

Pela primeira vez na história, o torneio distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores: o campeão irá direto para a fase de grupos do torneio continental em 2027, enquanto o vice disputará a fase preliminar.

Confrontos das quartas*

Internacional x Grêmio

Cruzeiro x Atlético-MG

Vasco x Vitória

Palmeiras x Santos

*clubes em negrito serão os mandantes no jogo da volta

Títulos de cada time no torneio

Cruzeiro - 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018

Grêmio - 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016

Palmeiras - 1998, 2012, 2015 e 2020

Atlético-MG – 2014 e 2021

Internacional -1992

Santos - 2010