Maria Fernanda Cândido vai protagonizar 'Objetos Perdidos', de Luiz Fernando Carvalho

Maria Fernanda Cândido vai estrelar Objetos Perdidos, novo filme do diretor brasileiro Luiz Fernando Carvalho. A produção já está em andamento e é descrita como uma fábula distópica contemporânea. O elenco também reúne o ator de teatro André Frateschi, a estreante Marcela Vivan Russo e o francês Maurice Durozier.

A informação foi divulgada com exclusividade pela Variety. O projeto marca uma nova parceria entre Cândido e Carvalho, três anos depois de os dois trabalharem juntos em A Paixão Segundo G.H., adaptação do romance homônimo de Clarice Lispector que passou pelo Festival de Roterdã.

A sinopse oficial descreve o filme como uma história de amor ambientada em um cenário urbano deserto, com ruas e túneis vazios e semáforos que continuam funcionando sem propósito. Em um tempo ainda não nomeado, a relação de um homem e uma mulher chega ao fim durante a madrugada, em meio a um apagão. O planeta volta a ser povoado, e os dois passam a vagar por fragmentos do mundo real enquanto tentam reconstruir suas vidas depois da intensa experiência da paixão. Nesse percurso, também se perguntam se o encontro entre eles de fato aconteceu ou se foram apenas figuras criadas pela imaginação um do outro.

Carvalho define a produção como uma espécie de "ficção química", em diálogo com a ficção científica. A ideia, segundo o diretor, está relacionada ao amor como uma força tão intensa que nem sempre é possível distinguir uma experiência vivida da imaginação provocada pela própria química de uma relação. Ainda não há previsão de estreia para o longa.

Para Maria Fernanda, o novo filme representa a continuidade de uma parceria criativa que já dura 24 anos. Ela descreve Objetos Perdidos como uma fábula de encantamento e afirma que voltar a trabalhar com Carvalho é uma experiência de grande importância artística.

A nova produção chega em um momento de projeção internacional para a artista. No ano passado, ela ganhou destaque fora do Brasil por sua participação em O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, filme indicado ao Oscar. Maria Fernanda também integrou produções estrangeiras como Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore e O Traidor, de Marco Bellocchio.