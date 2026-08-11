Feminicídio na Vila Mariana: homem é preso após matar mulher na rua

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por feminicídio na noite de segunda-feira, 10, na Vila Mariana, zona sul da capital, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Como o nome do suspeito não foi divulgado, não foi possível localizar a sua defesa.

A ocorrência foi registrada na Rua Doutor Fabrício Vampré. Segundo a polícia, a vítima, uma mulher de 33 anos, foi encontrada sem vida no imóvel abandonado após ser gravemente ferida. Informações preliminares apontam que o crime ocorreu após uma discussão entre o acusado e a vítima.

Logo que foi acionada, a polícia fez buscas na região e localizou o suspeito, que tentou fugir, mas foi detido. Com ele, foram encontrados um documento e um aparelho celular pertencentes à vítima, informou a SSP. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a polícia, o indivíduo foi detido duas vezes nos últimos meses pelo crime de furto. Além disso, cometeu ato infracional por roubo quando menor de idade.

Em seguida, a perícia foi acionada para o local e o caso foi registrado como feminicídio e localização/apreensão de objeto no 27º Distrito Policial (Dr. Ignácio Francisco).

O Estado de São Paulo teve alta de estupros e feminicídios no primeiro semestre deste ano, segundo dados divulgados em 31 de julho, pela SSP-SP. Em paralelo, houve queda de homicídios, roubos e furtos, incluindo na capital.

Os casos de estupro subiram 6% no período no Estado, com 7,7 mil ocorrências - foram quase 1,2 mil somente em junho, 15,36% a mais do que no mesmo mês em 2025, mostram os dados oficiais.

Enquanto os feminicídios tiveram aumento de 10% de janeiro a junho ante o mesmo recorte do ano passado, com 142 ocorrências contabilizadas.

Em nota, a SSP afirma que o enfrentamento à violência contra a mulher é prioridade em São Paulo. Destaca ainda que o Estado hoje conta com 144 Delegacias da Mulher (DDMs) e mais 220 Salas DDM, para atendimento remoto, além de adotar outras medidas. Mais de 10 mil suspeitos já foram presos por violência doméstica em 2026.