The Weeknd volta atrás e decide manter nome artístico

Após planos de aposentar seu nome artístico, The Weeknd voltou atrás na decisão. Registros compartilhados nas redes sociais mostram o cantor em um show no qual revela mudança nos planos.

"Eu experimentei um pouco a aposentadoria e não gostei da sensação. Estarei aqui para sempre com vocês", afirmou o astro em performance no último sábado, 8, em Estocolmo.

A mudança de nome

Abel Tesfaye, nome verdadeiro do artista, já havia falado sobre a mudança em sua carreira à revista People. "Já comecei? Sim, estou quase lá. Quer dizer, estou em turnê agora, então não posso abandonar isso completamente", afirmou.

Quanto ao lado emocional da situação, The Weeknd respondeu apenas: "Ah, não posso falar muito sobre isso".