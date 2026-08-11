Calderano supera anfitrião na estreia do Europe Smash na Suécia

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano estreou com vitória na chave principal do Smash Europe em Malmo (Suécia) e avançou no torneio, um dos mais importantes do circuito com pontuação de dois mil pontos no ranking. Nesta terça-feira (11), o carioca número 8 do mundo, fez valer seu favoritismo e despachou em 19 minutos o anfitrião William Bergenblock (372º) por 3 sets a 0, com parciais de 11/1, 11/7 e 11/6.

Calderano deve voltar a competir na quinta (13), em horário ainda indefinido. O adversário será o japonês Maharu Yoshimura (51º). A competição tem transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis (World Table Tennis) no YouTube.

Antes, o carioca tem estreia nas duplas mistas ao lado da paulista Bruna Takahashi nesta quarta (12), às 13h (horário de Brasília). Vice-líder do ranking, a parceria “Calderashi” – apelido dado pela torcida – terá pela frente a dupla dos chilenos Gustavo Gomez e Daniela Ortega (34ª no ranking). Este ano a dupla Calderashi já faturou o título do WTT Singapura Smash.

Também nesta terça (11), a parceria dos brasileiros Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka (332º) se classificou à segunda rodada após derrotar os taiwaneses Kuo Guan-Honge Feng Yi-Hsin por 3 sets a 1 (parciais de 13/11, 7/11, 11/9 e 11/8). A próximo desafio da dupla Amarelinha será contra os atuais vice-líderes do ranking: Wong Chun Ting e Chan Baldwin, atletas de Taiwan. O confronto pela segunda rodada está previsto para às 9h20 desta quarta (12).

Já a dupla formada por Guilherme Teodoro com a chilena Paulina Vega tropeçaram na estreia para os norte-americanos Jishan Liang e Sally Moyland por 3 sets a 0 (11/9, 11/7 e 11/0) e deram adeus ao torneio de duplas mistas.

Outros resultados

Na última segunda (10), Bruna Takahashi (23ª no ranking) se despediu do torneio de simples feminino ao ser superada na estreia pela alemã Sabine Winter, número 3 do mundo, por 3 sets a 2 (11/6, 9/11, 10/12, 11/7 e 5/11).