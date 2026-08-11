Brad Pitt diz que voltou a beber após 7 anos sóbrio

Brad Pitt voltou a consumir bebida alcoólica após sete anos de sobriedade. A revelação foi feita durante uma entrevista à revista Esquire.

"Fiquei sóbrio por sete anos. E depois voltei a beber", afirmou, mas completou: "De uma forma mais moderada. Fiquei confiante demais algumas vezes e pensei: 'É, não, não é bom para mim. Não em grandes quantidades'". Ele seguiu: "Bem... posso tomar uns drinques. Mas não posso tomar muitos. Tenho que ser profissional", concluiu o astro.

Em 2020, durante uma cerimônia de premiação, Pitt fez um agradecimento direcionado a Bradley Cooper. Segundo o ator, o amigo teria sido o responsável por ajudá-lo em sua jornada de sobriedade.

Problemas familiares

A revelação ocorre no momento em que o ator volta ao noticiário por causa da relação com seus filhos. Pitt foi casado por 10 anos com Angelina Jolie. Eles se separaram em 2016.

Recentemente, a convivência conturbada entre a família ganhou destaque em meio à mídia. Juntos, os atores tiveram seis filhos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox), dos quais três entraram com pedido para remoção do sobrenome de Pitt. Segundo a revista People, o ator não tem "praticamente nenhum contato" com seus filhos.

Ao longo desses dez anos de separação do ex-casal, houve questões na Justiça, desde uma acusação de agressão contra o ator, até um pedido de acesso à mensagens de Jolie.

Questões de saúde mental

Na mesma entrevista, o ator revelou ter tido pensamentos suicidas relacionados a questões familiares.

Apesar de declarar-se como uma pessoa otimista, Pitt relembrou momentos em que essa não foi sua realidade: "Enfim, nunca tive pensamentos suicidas, exceto por um breve período", afirmou. "E nesse breve período, eu simplesmente não conseguia ver uma saída. A dor era tão opressiva que eu não ia fazer nada a respeito, mas eu sentia o aço frio da bala na minha cabeça, e era como um alívio".

A respeito do motivo por trás dessas questões, o artista afirmou: "Assuntos de família. Podemos deixar por isso mesmo".