Festival de Gramado começa nesta quarta; conheça os filmes que disputam troféu Kikito neste ano

O Festival de Cinema de Gramado, um dos mais tradicionais do Brasil, dá início à sua 54ª edição a partir desta quarta-feira, 12, com a abertura oficial nesta sexta, 14.

Dentre os filmes que concorrem ao Kikito neste ano, estão Chorão: Só os Loucos Sabem, longa sobre o vocalista do Charlie Brown Jr. estrelado por José Loreto, e Pele de Rinoceronte, que traz Débora Falabella no papel de uma repórter popular e foi inspirado no assassinato de Ângela Diniz.

O filme escolhido para abrir o evento, em sessão especial na sexta-feira, é Antártida, de Bruno Safadi, estrelado por Marina Ruy Barbosa, Leandra Leal, Antonio Calloni, Lázaro Ramos e João Vitor Silva. A produção, que não compete no festival, estreia nos cinemas no dia 17 de setembro.

A programação começa nesta quarta, 12, com a exibição dos filmes produzidos pelo Educavídeo, a 2ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo e a Mostra de Filmes Universitários.

O festival se estende até o próximo dia 22, quando acontece a cerimônia de premiação dos longas-metragens e documentários em competição.

Neste ano, o festival homenageia o ator Marcos Caruso com o Troféu Cidade de Gramado, que reconhece personalidades ligadas ao festival. A atriz Andrea Beltrão também será homenageada, mas com o troféu Oscarito, que celebra profissionais que contribuíram ativamente com o cinema brasileiro.

A produtora Renata Almeida Magalhães, primeira mulher eleita Presidente na Academia Brasileira de Cinema, recebe o Troféu Eduardo Abelin, que premia profissionais de destaque no audiovisual.

Estreia de série do Globoplay

'Emergência 53': Assista ao trailer da série

Uma série aguardada do Globoplay terá o primeiro episódio exibido durante o festival, no dia 17 de agosto. Emergência 53, criada por Claudio Torres, Márcio Maranhão e Andrucha Waddington, acompanha dramas médicos de uma unidade de emergência.

No elenco, estão nomes como Yara de Novaes, Emílio Dantas, Valentina Herszage e Ana Hikari. Também há participações especiais de Fernanda Montenegro, Julia Lemmertz e Antonio Grassi. A produção chega à plataforma no dia 20.

Conheça os filmes que disputam o Kikito:

Chorão: Só os Loucos Sabem

Estrelado por José Loreto e Nanda Marques, o filme retrata a vida e obra de Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr., que marcou gerações e morreu em 2013. O longa se baseia no início da carreira em Santos e o romance com Graziela. Dirigido por Hugo Prata e Felipe Novaes.

Feito Pipa

O longa acompanha o menino Gugu, que sonha em ser um jogador de futebol. Morando com a avó, ele tem medo de voltar a viver com o pai, com quem mantém uma relação conturbada. Feito Pipa é estrelado por Lázaro Ramos, Yuri Gomes e Teca Pereira. Dirigido por Allan Deberton.

Justino - Nos Bastidores do Reino

O longa é baseado em Nos Bastidores do Reino: A Vida Secreta na Igreja Universal do Reino de Deus (Geração Editorial), de Mário Justino. Na trama, que se passa no Rio de Janeiro na década de 1980, Christian Malheiros interpreta o protagonista, um jovem que encontra em uma poderosa igreja neopentecostal a chance de sair da pobreza. Além de Christian, nomes como Antonio Pitanga, Caio Blat e Onna Silva estão no elenco. A direção é de José Eduardo Belmonte.

Leite em Pó

Com direção de Carlos Segundo, o filme acompanha um músico que, após uma perda familiar, decide aceitar uma proposta de trabalho que o força a circular pela cidade, o que muda sua visão de mundo. No elenco, Vinicius de Oliveira, Antonio Pitanga, Zezita Matos e Rejane Faria.

Nosso Segredo

Com direção de Grace Passô, o longa retrata uma família que passa pelo luto. O filho mais jovem, porém, guarda um segredo que pode ajudar os integrantes a encontrar um novo caminho. Estrelado por Robert Frank, Efraim Santos, Jéssica Gaspar, Flip e Ju Colombo.

Pele de Rinoceronte

Inspirado no caso de Ângela Diniz, o filme traz Débora Falabella no papel de uma repórter popular que, ao lado de uma advogada criminalista, interpretada por Naruna Costa, vê a vida mudar depois do assassinato que chocou o Brasil. A direção é de Marcello Ludwig Maia.