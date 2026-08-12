Participação de funcionário

Os agentes descobriram a participação de um funcionário terceirizado, que tinha acesso privilegiado às dependências da empresa. Ele monitorava a movimentação de equipamentos, fornecia informações estratégicas e ainda facilitava a retirada dos medidores.

Depois que os equipamentos deixavam a concessionária, outros integrantes assumiam as etapas de transporte, adulteração e comercialização. O acesso privilegiado era usado para antecipar a administradores de postos de combustíveis informações sobre datas, locais e equipes responsáveis por fiscalizações da concessionária e por órgãos de segurança pública.