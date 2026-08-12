Furto, estelionato e receptação

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de furto qualificado, receptação qualificada, associação criminosa, estelionato e outros delitos que possam ser identificados no decorrer da investigação.

A Naturgy informou que trata-se de uma operação sigilosa e, assim que tomou conhecimento das irregularidades, notificou imediatamente a Polícia Civil. Desde então, a empresa afirmou que vem fornecendo todas as informações solicitadas pelos investigadores. A companhia destacou que segue à disposição para colaborar com a investigação.