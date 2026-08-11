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Juntos desde 2016 e pais de cinco filhos, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam

Casal está junto desde 2016 e têm cinco filhos

Cristiano Ronaldo oficializou união com Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo oficializou união com Georgina Rodríguez -

Cristiano Ronaldo está casado com sua parceira de longa data, Georgina Rodríguez. A informação é da People, que afirma que a cerimônia se deu em Portugal. Segundo um comunicado enviado à imprensa, o casal oficializou a união nesta terça-feira, 11, na cidade de Cascais.  

A celebração teria sido feita em um "momento privado e íntimo", com o casal acompanhado de seus cinco filhos: Eva Maria, Mateo, Alana, Bella, Cristiano Jr. 

Em suas redes sociais, o craque compartilhou um registro das mãos com suas alianças. "C??G", escreveu na legenda da postagem. 

O casal se conheceu em 2016, quando Georgina trabalhava em uma loja de luxo em Madri, na Espanha; eles começaram a namorar naquele mesmo ano e fizeram a primeira aparição pública em 2017. Eles anunciaram o noivado em 2025.

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