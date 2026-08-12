Anitta revela trajetória até álbum sobre religião afro





Entre atabaques, agogôs, sanfonas e batidas de funk, a cantora Anitta transformou experiências de fé, ancestralidade e busca por equilíbrio em inspiração para a música. No álbum recém-lançado Equilibrivm II, oitavo de sua carreira, a artista reúne sonoridades das religiões afro-brasileiras, da música popular e dos ritmos urbanos.

Em edição especial do programa Sem Censura, da TV Brasil, nessa terça-feira (11), ela contou como essa relação com a espiritualidade, presente desde a infância, atravessou diferentes momentos de sua trajetória até chegar ao novo trabalho. Veja aqui o programa completo.

Com 17 faixas, o álbum é mais do que uma escolha estética. As referências estão ligadas à própria história da cantora.

Devota do candomblé e filha de Logunedé, Orixá associado à beleza, à riqueza e à inteligência, a cantora revelou que a religião afro-brasileira faz parte de sua trajetória desde pequena.

Preconceito

Aos 8 anos, ela frequentava todos os domingos uma igreja, levada pela mãe. Ao mesmo tempo, era acompanhada pelo pai, ligado à umbanda e que posteriormente se tornou pai de santo no candomblé.

Em 2018, Anitta lembra que passou a ser muito cobrada por não se posicionar politicamente. Ela explicou que passava por um processo de reclusão religiosa naquele momento.

“Com essa rapidez da internet, um dia, dois, uma semana de silêncio é muito tempo. Só que nessa época eu estava fazendo santo, e a gente fica ali deitada para o seu santo de cabeça no terreiro de candomblé por um mês.”

Foi então que a artista decidiu falar publicamente sobre sua ligação com o candomblé.

“Eu não tinha saído do armário ainda, porque, na época, era muito prejudicial para as publicidades, para as campanhas, para você fazer dinheiro, para você vender. Era perigosíssimo.”

Carmen Miranda

Durante a entrevista, Anitta também contou sobre a influência da cantora Carmen Miranda em sua trajetória. O primeiro livro que leu sobre a artista fez com que identificasse semelhanças entre elas.

“Li e fiquei em choque, parecendo que as nossas personalidades eram muito parecidas. As coisas que se diferem nas nossas personalidades são apenas por questões da época e como na época os costumes eram outros, acabam tendendo um pouco para um lado ou para outro.”

Durante o programa Sem Censura, foi exibido um trecho de Carmen Miranda dançando. Na cena, a cantora tropeça e segue para o camarim. Anitta lembrou que Carmen morreu pouco depois, vítima de um infarto. “Eu falei: eu preciso mudar esse final.”

A relação com Carmen Miranda também aparece como parte de uma reflexão de Anitta sobre carreira, exposição e os limites físicos impostos pela rotina de uma artista com projeção internacional.

Saúde e equilíbrio

Anitta contou no programa da TV Brasil que chegou a um período de intenso desgaste físico provocado pela rotina profissional. Segundo ela, a agenda incluía viagens constantes e poucas pausas.

“Eu já estava bem doente, fisicamente, porque eu não tinha folga e tinha uma folga por mês. Eu vivia no avião, metade da semana eu dormia no avião, porque tinha a carreira internacional.”

Para a cantora, a rotina afetou a capacidade do organismo de se recuperar.

“E aí o seu corpo vai ficando muito inflamado. O corpo vai perdendo a capacidade de processar.”

Foi nesse contexto que Anitta contou ter procurado a terapeuta Max Tovar, há cerca de quatro anos. A cantora participou de um retiro, onde escreveu parte das falas presentes no novo álbum.

Convidados

A edição especial do programa Sem Censura foi apresentada por Cissa Guimarães, com participação da diretora artística Nídia Aranha (diretora criativa de Equilibrivm II), o babalorixá e antropólogo Rodney William, o jornalista e empresário Hugo Gloss e a debatedora Luana Xavier.