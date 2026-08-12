Viúvo de Titina Medeiros desabafa sobre luto: 'Hoje não tem música. É dia de saudade'

O ator e diretor César Ferrario, viúvo de Titina Medeiros, fez um desabafo sobre o luto na terça-feira, 11, sete meses após a morte da atriz. Ele publicou uma sequência de fotos da mulher e afirmou que a saudade estava ainda mais forte naquele dia.
"Hoje não tem música. Desde a madrugada que só chove. É dia de saudade. Todo dia é, mas hoje mais. Muita falta dela, jogando luz sobre tudo! Muito amor. Eterno amor", escreveu César no Instagram.
Titina morreu aos 48 anos, em 11 de janeiro, após ser diagnosticada com câncer de pâncreas em abril de 2025. A atriz preferiu manter o tratamento longe dos holofotes.
No dia da morte de Titina, César falou à revista Quem sobre os últimos momentos da atriz.
Segundo ele, ela recebeu cuidados em casa e no hospital e permaneceu acompanhada pela família até o fim. "Ela foi tranquila, ela foi calma, acompanhada até o último instante, de mãos dadas com a gente, comigo. E, infelizmente, hoje ela parte", disse na ocasião.
César também afirmou que, apesar da morte precoce, Titina teve uma vida "linda, potente, cheia de luz".