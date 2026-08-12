Paulo Miklos avalia a versão funk de 'Bichos Escrotos' cantada por Anitta: 'Deu o recado'

Bichos Escrotos, música dos Titãs, lançada em 1986, voltou ao destaque ao ser regravada por Anitta para o novo filme do Prime Video Corrida dos Bichos. A nova versão, que está repercutindo entre os mais jovens, foi aprovada por Paulo Miklos, voz da gravação original da música.





"Adorei a versão da Anitta com Tropkillaz para Bichos Escrotos", declarou o cantor ao portal Popline. Para ele, a faixa sempre foi muito divertida, ao mesmo tempo que [foi] um questionamento ao paladar refinado do homem civilizado. "Anitta cantou com essa ironia fina e deu o recado!", avaliou.





Miklos também disse compreender que a nova geração tenha acreditado que Anitta fosse a autora de Bichos Escrotos, movimento que classificou como interessante. "A música toma outra dimensão, vai ser redescoberta e gerar novas discussões", declarou.





O cantor afirmou que fez algo semelhante no seu novo álbum Coisas da Vida, que reúne regravações de canções como Xibom Bombom, Não Existe Amor em SP e Evidências. "Percebo como é potente esse deslocamento das canções."





Miklos também comentou a repercussão da nova versão nas redes sociais e disse que os "memes são a melhor parte". Para ele, a reação do público combina com o espírito de Bichos Escrotos. "Os comentários e toda a repercussão se dão também com muito humor. Tudo a ver com essa música!", afirmou.