'Quem Ama Cuida' prepara reencontro de Mau Mau e Felipe; romance pode acontecer?

Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) vão se reencontrar nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. A cena, prevista para ir ao ar no dia 20 de agosto, reacende a torcida pelo casal, que ganhou o apelido de "Malipe" entre os fãs da novela.

Os dois já haviam se cruzado na primeira fase da trama, durante os jantares de noivado e casamento de Adriana (Leticia Colin) e Arthur Brandão (Antonio Fagundes). Agora, o reencontro acontece justamente quando a vida amorosa de Mau Mau volta a ganhar espaço na história.

Apesar da torcida, a novela ainda não confirmou um romance entre os personagens. A relação de Mau Mau com Fernando (Pedro Alves) terá novos desdobramentos na segunda fase, e os dois devem viver um romance.

A possibilidade, no entanto, não encerrou a campanha por Malipe. Parte do público continua pedindo que Mau Mau e Felipe formem um casal, enquanto outros espectadores preferem o personagem ao lado de Fernando.