Veja lista de vencedores do Prêmio Jabuti Acadêmico 2026

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou a lista de vencedores da 3ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico. A cerimônia de premiação ocorreu na noite da terça-feira, 11, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Criado em 2024, o prêmio reconhece obras acadêmicas, científicas e técnicas e busca ampliar a visibilidade de autores e editoras que atuam nesses segmentos.

Cada um dos vencedores das 27 categorias - divididas em dois eixos, Ciência e Cultura e Prêmios Especiais - recebeu R$ 5 mil, além da estatueta do Jabuti Acadêmico.

Em 2026, o prêmio recebeu 2.085 inscrições. Esta é a primeira edição que tem a professora Nina Beatriz Stocco Ranieri como curadora. Ao todo, 25 casas editoriais foram premiadas.

Lista completa de vencedores do Prêmio Jabuti Acadêmico 2026:

Eixo: Ciência e Cultura

- Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo: Drummond e a

- Administração Pública: o encontro da poesia com a burocracia na vida e obra de Carlos Drummond de Andrade (Fórum), de Fábio Lins de Lessa Carvalho

- Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais: O jeito Yanomami de pendurar redes (Perspectiva), de Thiago Benucci

- Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional: A beleza da arquitetura contemporânea (Rio Books), de Renato Leão Rego

- Artes: Augusta Candiani: a prima-dona da época de D. Pedro II (Editora da Unicamp), de Andrea Carvalho Stark

- Astronomia e Física: Erwin Schrödinger e a criação da mecânica ondulatória: raízes intelectuais, contexto histórico e desenvolvimento científico (LF Editorial), de Roberto de Andrade Martins

- Ciência da Computação: A teia da causalidade: descobrindo o que realmente move o mundo: o mundo não é feito de coincidências, é feito de fios (Obra Independente), de Williamson J. H. Brigido

- Ciência de Alimentos e Nutrição: Antocianinas: explorando cores, reações químicas, estabilidade, extração, biodisponibilidade e benefícios à saúde (Appris), de Paulo Anna Bobbio "em memória", Paulo Cesar Stringheta

- Ciências Agrárias e Ciências Ambientais: Saúde do solo em ecossistemas tropicais: a base para mitigação e adaptação às mudanças climáticas (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq)), de Carlos Eduardo Pellegrino Cerri, Carlos Roberto Pinheiro Junior, Lucas Pecci Canisares, Maurício Roberto Cherubin

- Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia: A Bioinvasão do coral-sol (Bambalaio), de Beatriz Grosso Fleury, Fernanda Araujo Casares, Joel Christopher Creed, Maria do Rosário de Almeida Braga, Simone Siag Oigman-Pszczol (Organizadores)

- Ciências da Religião e Teologia: Brasil africano: orixás, sacerdotes, seguidores (Pallas), de Reginaldo Prandi

- Comunicação e Informação: Crime sem castigo: como os militares mataram Rubens Paiva (Matrix), de Juliana Dal Piva

- Direito: A democracia e o direito depois da pandemia (Perspectiva), de José Eduardo Faria

- Economia: A loteria do nascimento: filha do porteiro termina universidade, mas não alcança filho do rico (Jandaíra), de Fillipi Nascimento, Michael França

- Educação e Ensino: Por um currículo sem fundamentos (Cortez), de Alice Casimiro Lopes

- Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional: Pesquisadoras: transgredindo a hegemonia acadêmica (CRV), de Anna Carolina Souza, Gabriela Conceição de Souza, Rayná Brum Pinto (Organizadoras)

- Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social: Gaslighting médico: entre a vida e a morte (Appris), de Victória Fernandes Carneiro

- Engenharias: Biodiesel e renda camponesa: o algoritmo da despossessão (Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba), de José Antônio Lobo dos Santos

- Filosofia: Gestos curatoriais: Duchamp e Malraux (PUC-Rio, Numa Editora), de Luiz Camillo Osório

- Geografia e Geociências: A produção da fábula do agronegócio no Brasil: novas e velhas faces da dependência (Letra Capital Editora), de Denise Elias

- História e Arqueologia: Sinhás pretas, damas mercadoras: as pretas-minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João Del Rey (1700-1850) (Cosac), de Sheila de Castro Faria

- Letras, Linguística e Estudos Literários: Presente do acaso: um ensaio biográfico sobre Silviano Santiago (Autêntica), de João Pombo Barile

- Matemática, Probabilidade e Estatística: Teoria dos jogos combinatórios em grafos (Instituto de - Matemática Pura e Aplicada (IMPA), de Nicolas A. Martins, Nicolas Nisse, Rudini M. Sampaio, Samuel N. Araújo

- Medicina: Do achado ao laudo: estratégias de diagnóstico por imagem em endometriose (Conexão Editora), de Ana Luiza Santos Marques (Organizadora)

- Psicologia e Psicanálise: Psicanálise e democracia: interlocuções entre clínica, política e cultura (Blucher), de Gisele Papeti, Helenice Oliveira Rocha (Organizadoras)

Eixo: Prêmios Especiais

- Divulgação Científica: Cosmologias e cosmopolíticas afropindorâmicas (Marcavisual), de Alan Alves-Brito

- Ilustração e Infografia: Amigos da Ciência 2: história do nosso planeta (Ruas), de Carlos Ruas, Gui Bon, - Heitor de Sá Oliveira, Júlio Lacerda

Tradução: A face leste do Hélicon (Mne¯ma), de Pedro Barbieri

A edição deste ano contou com os apoios institucionais da Academia Brasileira de Ciências (ABC), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Também recebe o patrocínio Master da Skeelo, o patrocínio do Mercado Livre e os apoios da TecHub e da Indústria Gráfica Santa Marta.