Após terremoto, membros do Mercosul oferecem ajuda à Colômbia

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (12), o bloco manifestou “total disposição” para colaborar com as autoridades colombianas nas ações de resgate e assistências às vítimas, bem como na recuperação dos estragos à infraestrutura.

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, como estados parte, e Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Panamá, Peru e Suriname, na condição de estados associados, expressaram suas condolências às famílias das vítimas do terremoto e desejaram a rápida recuperação dos feridos.

O grupo ainda ressaltou a importância de uma “resposta unida e solidária diante de emergências e catástrofes na região”. Nesta terça-feira, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a tragédia.

Segundo as autoridades colombianas, já passa de 224 o número de mortos pelo forte tremor de terra que atingiu o coração da região cafeeira da Colômbia, no lado oeste do país, motivando o governo colombiano a declarar estado de emergência nacional.

O terremoto reduziu prédios de vários andares a escombros em cidades como Cali, onde ao menos 85 mortes foram confirmadas até esta manhã. O desastre tem sido comparado a um terremoto que devastou a mesma região em 1999, matando mais de 1 mil pessoas, bem como à catástrofe que, em junho deste ano, matou mais de 6,3 mil pessoas no país vizinho, a Venezuela.