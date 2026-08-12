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Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza

Produtos não têm registro sanitário e empresas são desconhecidas

Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza
Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza -
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza. 

De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.

A proibição já está em vigor. 

>> Veja a lista dos produtos: 

  1. Oxypur – Quimpac 

  2. Percarbonato de Sódio - Los Chefs 

  3. Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula 

  4. Percarbonato de Sódio - Vong Home 

  5. Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó 

  6. Percarbonato Plus – ANS Agrária 

  7. Percarbonato de Sódio - Nativa 

  8. Yta Clean 

  9. Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora 

  10. Percarbonato de Sódio - Oxigen 

  11. Tira Manchas – FV Group 

  12. Percarbonato Top Brilho 

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