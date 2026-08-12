Carmo Dalla Vecchia critica Ratinho após fala sobre cantor: 'Porque não pode e acabou'

Carmo Dalla Vecchia respondeu Ratinho após uma fala em programa a respeito do sertanejo Tiago Piquilo. Na última quarta-feira, 5, o apresentador afirmou que o cantor estava "com cara de v***" perante uma mudança em seu cabelo.



"O senhor sabe que eu estava brincando. O Brasil sabe que eu brinco. Faz 28 anos que eu brinco na televisão", inicia-se o vídeo do ator, com trecho de Ratinho em seu programa.



"Se fosse heterossexual ele estava brincando ali: 'Ó, tá usando sapatênis. Olha o hétero de camisa polo e sapatênis'", seguiu o artista. "Ele teria achado graça? Não. Porque pra ele não é risível, né?"



O ator trouxe atenção aos estereótipos atribuídos aos homens gays, além de ser contra a ideia de que "corte de cabelo, uma cor de cabelo, alguma coisa, designasse essa orientação sexual".





Então, Dalla Vecchia afirmou: "Porque ele ganhou a vida inteira dele fazendo coisas assim, né? É, não é bonito".





Por fim, o ator comentou sobre mudanças na sociedade e falou sobre questões que envolvem a ideia de "mimimi". Ainda, teceu crítica ao SBT.





"Mas algumas pessoas falam que é mimimi, né? Porque antigamente se fazia, por que não pode fazer mais? Porque não pode e acabou. Se ele não se atualizou, se o SBT não se atualizou, o problema é de todos eles. Que compram essa babaquice juntos", concluiu.





A resposta de Tiago Piquilo





Apesar da repercussão negativa que a fala do apresentador ganhou nas redes sociais, Piquilo afirmou não ter se incomodado com ela. "Respeito profundamente quem se sentiu incomodado ou ofendido, mas conheço o Ratinho há mais de 22 anos. Ele é um cara que eu amo de paixão e tenho um respeito profundo", afirmou.





"Não me senti ofendido ou magoado como as pessoas colocaram", continuou. "Acho que somente eu posso dizer como eu me senti. Sempre dei todas as liberdades do mundo para ele. Imagina dois amigos em uma sala, ao vivo, para o Brasil todo, com essa liberdade?"





Piquilo também fez um apelo para que houvesse um olhar diferente da situação. "Se eu pudesse pedir algo para vocês, era para tirar um pouquinho dessa conotação, que processem com um pouquinho de mais leveza o que eu vivi ali com o Ratinho no palco. Eu tenho certeza absoluta do respeito que ele tem por mim e ele sabe do respeito que eu tenho por ele. Estou aqui de livre e espontânea vontade para dizer isso para vocês. A gente não precisa concordar com tudo na vida, mas a gente pode observar algumas situações com a realidade de cada um e a amizade de cada um", declarou.