Novo reality da Netflix terá casamento decidido ao vivo pelo público; saiba tudo

A Netflix prepara para 2027 um novo reality show ao vivo em que o público terá participação direta na vida amorosa do protagonista, até mesmo na decisão sobre um possível pedido de casamento. Will You Marry Me? (Quer casar comigo?, em tradução livre) combinará elementos de realities de relacionamento e competição, colocando os espectadores no comando das principais escolhas da atração.





Ao longo do programa, os assinantes da plataforma poderão decidir com quem o protagonista deverá sair, quais participantes permanecem na disputa e quem será eliminado. O público também terá influência sobre os rumos dos relacionamentos e, consequentemente, sobre quem poderá chegar ao altar.





Will You Marry Me? terá 12 episódios exibidos ao longo de quatro semanas. A atração acompanhará um homem solteiro que entra no programa disposto a encontrar uma parceira e se casar.





O protagonista ficará em uma casa com um grupo de mulheres solteiras. A cada episódio, os assinantes poderão votar para definir quais encontros acontecerão, quem continuará na competição e quem deixará a atração.





Segundo a Netflix, as principais decisões da jornada amorosa e as eliminações ficarão nas mãos do público, que poderá acompanhar a disputa e interferir diretamente no desenrolar da história.





A proposta combina elementos de programas como Big Brother Brasil e Casamento à Primeira Vista, reality de origem dinamarquesa que já soma 20 temporadas e continua no ar nos Estados Unidos.





Quem estará no programa?





Até o momento, a Netflix ainda não divulgou quem será o protagonista de Will You Marry Me? nem os nomes das mulheres que participarão da atração. A plataforma também não revelou quem serão os eventuais jurados. As gravações estão previstas para começar em 2027.





Produzido pela Workerbee e pela Initial, duas empresas da Banijay UK, Will You Marry Me? faz parte da expansão da programação ao vivo da Netflix.





Nos últimos anos, a plataforma passou a investir em diferentes formatos transmitidos em tempo real, incluindo especiais de comédia, premiações, eventos esportivos, lutas de boxe e partidas da NFL.