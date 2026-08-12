Globo demite Joanna de Assis após 20 anos na emissora

A Globo demitiu nesta quarta-feira, 12, a apresentadora Joanna de Assis, que estava à frente do programa Tá On, do SporTV, desde março do ano passado. A jornalista estava na emissora desde 2006.

Procurada pelo Estadão, a Globo confirmou a informação. Em nota, a Comunicação da emissora declarou: "A apresentadora Joanna de Assis não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo".

O motivo da demissão não foi informado. Até o momento desta publicação, Joanna não comentou sobre o assunto.

A saída ocorre em meio a uma reorganização que a Globo prepara em alguns programas do SporTV. Segundo a Folha, a mudança tem como objetivo acomodar novas apostas da direção esportiva, e outras decisões devem ser anunciadas nos próximos dias.

Joanna de Assis chegou à Globo em 2006 e iniciou sua trajetória como repórter de transmissões de equipes paulistas no Campeonato Brasileiro e em torneios estaduais. Ao longo dos anos, passou a integrar atrações do SporTV, como o Bem, Amigos!, apresentado por Galvão Bueno até 2022, e o Redação SporTV. Em 2016, também trabalhou como correspondente internacional da emissora nos Estados Unidos. Em março de 2025, assumiu pela primeira vez o comando titular de um programa esportivo ao ser escolhida para apresentar o Tá On.