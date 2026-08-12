Parque Realengo terá fim de semana de música, cultura e lazer gratuito

O Parque Realengo – Susana Naspolini, na Zona Oeste do Rio, será palco de um fim de semana de lazer, cultura e convivência ao ar livre. Nos dias 15 e 16 de agosto, o espaço recebe o Piquenique In Rio, evento gratuito que reúne uma programação diversificada para cariocas e visitantes.



Das 10h às 17h, o público poderá aproveitar uma programação voltada para diferentes idades, com atividades culturais, música, gastronomia e opções de entretenimento. A proposta é transformar o parque em um ponto de encontro para famílias e amigos durante o fim de semana.



Entre as atrações estão uma área destinada aos piqueniques, feira criativa de artesanato, apresentações musicais, recreação infantil, brinquedos infláveis e oficinas temáticas. A programação foi pensada para proporcionar momentos de lazer para adultos e crianças em um ambiente aberto.



A realização do evento também reforça a importância da ocupação dos espaços públicos como locais de convivência e entretenimento. O Parque Realengo – Susana Naspolini se transforma, durante os dois dias, em uma alternativa para quem pretende aproveitar o fim de semana sem precisar deixar a cidade.



Além das atividades de lazer, o Piquenique In Rio aposta na valorização da economia criativa. A presença de artesãos e iniciativas culturais amplia as opções oferecidas ao público e cria espaço para a divulgação e comercialização de produtos produzidos por empreendedores do setor.



A programação também tem como objetivo aproximar moradores e visitantes da Zona Oeste de equipamentos públicos voltados ao lazer e à convivência. A iniciativa estimula a utilização desses espaços e contribui para movimentar a região durante o fim de semana.



Para as famílias, o evento reúne diferentes possibilidades em um único local. Enquanto as crianças participam das atividades recreativas e oficinas, adultos podem aproveitar a área de piquenique, a feira criativa e as apresentações musicais.



Com entrada gratuita, o Piquenique In Rio se apresenta como uma opção de lazer para quem busca uma programação ao ar livre no Rio de Janeiro. A orientação aos visitantes é conferir previamente a programação das atividades e chegar com antecedência para aproveitar as atrações ao longo do dia.



Serviço



Piquenique In Rio



Local: Parque Realengo – Susana Naspolini

Data: 15 e 16 de agosto

Horário: das 10h às 17h

Entrada: gratuita



Realização: O DIA

Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio institucional: Prefeitura do Rio – Parque Realengo Susana Naspolini

Apoio cultural: Área de Políticas para Mulheres e Cuidados