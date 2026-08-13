Criminosos utilizavam contas de laranjas para transferir dinheiro da extorsão

De acordo com a Civil, o dinheiro era rapidamente transferido para dezenas de contas utilizadas pelo grupo. Parte desse recursos era posteriormente movimentada de forma fracionada, em uma estrutura destinada a ocultar e dissimular sua origem ilícita.

"A investigação teve início em 2024, quando uma idosa foi vítima de um golpe por meio de SMS. Criminosos conseguiram capturar os valores da conta dessa senhora e fazer transferências para contas de pessoas no Estado do Rio", disse o delegado Thiago Cesar de Oliveira, do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF) da Polícia Civil do estado de Goiás.

As diligências apontaram ainda que um dos principais alvos teria movimentado aproximadamente R$ 100 mil em poucos dias.

Os suspeitos presos na manhã de ontem poderão responder pelos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de capitais. "A população do estado do Rio de Janeiro precisa entender que emprestar contas para golpistas também é crime. Elas responderão e terão as prisões decretadas, assim como ocorreu na Operação Mão Fantasma. A Polícia Civil do Rio está no combate ao crime em apoio à Polícia Civil de Goiás", destacou a delegada Norma Lacerda, titular da 71ª DP (Itaboraí).

A ação contou com o apoio de equipes do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).