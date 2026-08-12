Filho de Rob Reiner é indiciado por morte dos pais

Um grande júri do condado de Los Angeles indiciou Nick Reiner sob acusações de homicídio pelas mortes de seus pais, Rob Reiner e Michele Singer Reiner, e acrescentou a alegação de que ele estava de tocaia antes de atacá-los.

O grande júri, que vinha se reunindo em segredo, apresentou a acusação formal em 20 de julho, e ela foi tornada pública nesta quarta-feira, 12, quando Nick Reiner, de 32 anos, declarou-se inocente.

O diretor, ator e renomada figura de Hollywood Rob Reiner e sua esposa, a fotógrafa e produtora Michele Singer Reiner, foram mortos a facadas em sua casa no nobre bairro de Brentwood, em Los Angeles, no dia 14 de dezembro. Nick Reiner foi preso poucas horas depois e acusado formalmente dois dias mais tarde.

A acusação do grande júri é um passo importante rumo ao julgamento e permite que os promotores pulem o processo de audiência preliminar da Califórnia, no qual as evidências são expostas publicamente.

"Esta foi uma traição profunda por parte de alguém que era amado e confiava nas próprias pessoas que é acusado de matar", disse o promotor público do condado de Los Angeles, Nathan Hochman, em comunicado. "Esperamos que a apresentação desta acusação por um grande júri nos aproxime mais do julgamento e da obtenção de justiça."

A acusação tornada pública revela poucos detalhes novos em um caso que tem sido mantido sob sigilo. No entanto, a alegação de tocaia, juntamente com outras circunstâncias, torna Reiner passível de pena de morte. Os promotores afirmam que ainda não decidiram se pedirão a pena capital.

A acusação não informou como ou por que Reiner estava de tocaia. O documento também inclui a alegação de que ele usou uma faca no crime. As autoridades já haviam afirmado anteriormente que o casal fora esfaqueado. Muitas das perguntas mais básicas sobre o assassinato continuam sem resposta pública.

Os promotores não disseram nada sobre possíveis motivações, e os vazamentos sobre o caso têm sido praticamente inexistentes em ambos os lados.

O médico-legista chefe do condado de Los Angeles disse à Associated Press que gostaria de tornar públicos os relatórios de autópsia, mas uma ordem judicial o impediu de fazê-lo.

A acusação surge no momento em que Reiner tenta obter recursos não pagos de um fundo fiduciário que seus pais criaram para ele, alegando que precisa do dinheiro para auxiliar em sua defesa.

Em uma petição judicial, Reiner disse que os administradores do fundo negaram o repasse sem justificativa legal. Os documentos judiciais afirmam que o dinheiro deveria ser entregue a Nick Reiner mesmo que seus pais estivessem vivos. A petição diz que o fundo possui pelo menos US$ 1,5 milhão em ativos, mas os administradores se recusaram a compartilhar o valor exato.

Ele busca recontratar o renomado advogado de defesa criminal Alan Jackson, que o representou inicialmente antes de os irmãos de Reiner deixarem de concordar em financiar sua defesa, momento em que um defensor público assumiu o caso.

Uma audiência sobre a petição está agendada para o final deste mês.

A Defensoria Pública do Condado de Los Angeles, que está representando Reiner, recusou-se a comentar a acusação.

Promotores da Califórnia podem acusar um réu e levar o caso a uma audiência preliminar - uma espécie de julgamento em miniatura onde as provas são expostas publicamente e um juiz decide se o processo deve ir a julgamento -, como aconteceu recentemente com o cantor D4vd.

Ou podem recorrer a um grande júri para conduzir o processo em segredo. Podem, ainda, apresentar acusações publicamente e, mais tarde, buscar um indiciamento secreto por grande júri, criando essencialmente uma nova versão do caso, como aconteceu aqui e no processo contra Harvey Weinstein em Los Angeles.