210 estatuetas douradas de Mozart são furtadas na Áustria

Mais de 200 pequenas estátuas douradas do mais famoso compositor da Áustria desapareceram de sua cidade natal, Salzburgo, informaram autoridades nesta quarta-feira, 12, deixando consideravelmente mais vazio o tributo a Wolfgang Amadeus Mozart em seu aniversário de 270 anos.

A Fundação Mozarteum inaugurou, em 15 de julho, uma instalação com 320 estátuas, de pouco menos de 50 centímetros de altura, que representam Mozart acompanhado de seu cachorro. As peças foram criadas pelo artista conceitual alemão Ottmar Hörl.

Em duas semanas, mais de 80 das figuras de polímero haviam desaparecido. Até esta quarta-feira, o número total de peças furtadas chegava a 210.

"O pior para um artista é quando sua obra desaparece", disse Hörl à agência de notícias alemã Dpa. Ele afirmou não acreditar que os visitantes tenham roubado as peças, mas sim que se trate de um "furto organizado".

Hörl pretendia vender as estátuas por cerca de 100 euros (US$ 114) cada após o fim da exposição. Ou seja, quem levou os 210 mini-Mozarts não se tornou milionário da noite para o dia.

As pequenas esculturas de Mozart estavam espalhadas não apenas pelo jardim da antiga casa do compositor, mas também pelos aposentos onde ele viveu e por diversos pavilhões.

Os organizadores haviam separado algumas estátuas extras para o caso de furtos, mas o estoque foi insuficiente para repor as peças desaparecidas. Para piorar, o fabricante das esculturas estava de férias, o que impediu uma reposição rápida.

A exposição, agora com as estátuas restantes mais espaçadas, está prevista para permanecer em cartaz até 30 de agosto.

Para Hörl, conhecido por suas esculturas feitas de polímero, o furto de suas obras não é uma novidade. Em uma instalação em Bayreuth, na Alemanha, uma série completa de estátuas de Richard Wagner foi roubada em apenas dez dias.

"Essa é a natureza do espaço público. Quando você trabalha como artista em um espaço público, não pode reclamar do que acontece ali", afirmou Hörl. "Vai desde a destruição até o furto. É assim que as coisas são."

Mozart nasceu em 27 de janeiro de 1756, em Salzburgo, onde a Fundação Mozarteum promove concertos, mantém museus dedicados ao compositor e apoia pesquisas sobre sua vida e obra.

"Eu não queria fazer um monumento a Mozart. Já existem monumentos suficientes. Mas queria mostrar seu lado humano, que ele era uma pessoa normal apesar de seu gênio", disse Hörl à Associated Press.

Para dar um toque humano às esculturas, Hörl retratou o compositor ao lado de seu cachorro favorito, Pimperl. Mozart e sua família eram conhecidos por fazer longas caminhadas com seus cães pelos Jardins de Mirabell, localizados ao lado de onde viviam.