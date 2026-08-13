Rádio MEC transmite concerto da Filarmônica de MG em homenagem a Verdi

A edição especial do programa traz como destaque uma homenagem aos 125 anos da morte do compositor italiano Giuseppe Verdi. O concerto traz a execução da monumental Missa de Réquiem, de Verdi, uma das mais poderosas e dramáticas obras corais-sinfônicas do repertório mundial.

Para a interpretação da obra, a apresentação contará com a participação dos solistas Camila Provenzale (soprano), Ana Lúcia Benedetti (mezzo-soprano), Giovanni Tristacci (tenor) e Hernán Iturralde (baixo-barítono), acompanhados pelo Coral Lírico de Minas Gerais e pelo Coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é referência no Brasil e no exterior desde sua fundação, em 2008. A Filarmônica reúne 90 músicos de diferentes regiões do Brasil, da Europa, da Ásia e das Américas. A orquestra recebeu numerosas menções e prêmios, tem 19 álbuns gravados e obteve uma indicação ao Grammy Latino em 2020. Possui ainda ações de formação profissional e realiza com recorrência transmissões ao vivo de suas apresentações.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de Norte a Sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada à audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Concerto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Allegro e Vivace 6 - quinta-feira (13), às 20h30, ao vivo na Rádio MEC FM

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Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

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