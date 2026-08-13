Lúcio Mauro Filho revela que teve câncer no intestino após covid

Lúcio Mauro Filho revelou que foi diagnosticado com câncer no intestino após passar por uma crise de pânico enquanto se recuperava da covid-19, durante a pandemia. O ator contou que descobriu a doença em um check-up médico realizado depois do tratamento pós-covid.





Já recuperado do diagnóstico, Lúcio falou pela primeira vez sobre o assunto em entrevista a Antonio Tabet no programa Alt Tabet. Segundo ele, teve uma forma mais intensa da covid e, ao retornar ao trabalho, sofreu uma crise de pânico. O episódio aconteceu quando voltava ao estúdio para as gravações da última temporada de Escolinha do Professor Raimundo. Diante do quadro, procurou acompanhamento médico e iniciou o tratamento.





"Eu tive uma covid que foi meio pesadinha e, por causa dela, eu tive pânico. Quando terminou esse tratamento pós-covid, tinha que fazer um check-up pra ver se tudo melhorou. Quando eu faço esse check-up, cara, aí descobri um câncer no intestino", relembrou.





Apesar da gravidade da doença, o ator decidiu não contar publicamente sobre o diagnóstico. "Eu nunca contei isso pra ninguém. Ninguém sabe", declarou.





Lúcio também contou que precisou lidar com outras preocupações de saúde durante o período. Ele passou por um longo tratamento pós-covid após receber alertas médicos sobre a possibilidade de trombose e AVC.





"Eu fui vencendo, fui vencendo, fui me medicando. E também veio uma questão assim, uma possibilidade de trombose, de AVC. Meu pai morreu de AVC, então tive que fazer um longo tratamento pós-covid", contou.





O ator explicou que sua forma de encarar a vida foi decisiva contra todas as adversidades que enfrentou. "Aconteceram muitas coisas e o que me salvou foi esse olhar de felicidade. Eu sou a prova de que o olhar com felicidade para a vida é terapêutico", finalizou.