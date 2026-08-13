Grande Rio publica despedida de Virginia Fonseca

Virginia anunciou na quarta-feira, 12, sua saída da Grande Rio, escola pela qual estreou no carnaval deste ano como Rainha de Bateria. Após a despedida, a agremiação publicou uma homenagem à influenciadora nas redes sociais e destacou a passagem dela como parte da história.





Em uma montagem com fotos de Virginia à frente da bateria, a Grande Rio escreveu: "Um reinado muito especial! Hoje, nos despedimos de uma rainha que ficará marcada na nossa história. Nosso agradecimento por tanto empenho e amor ao nosso pavilhão."





Na publicação, a escola também afirmou que o vínculo com a influenciadora permanece mesmo após a parceria. "Ficam o carinho, o respeito e a gratidão por tanto empenho. Nossas jornadas seguirão eternamente ligadas e unidas. Foi lindo", finalizou a agremiação.





De acordo com Virginia, ela optou por se afastar do posto para se dedicar a seus três filhos e às suas empresas: "Hoje tudo demanda muito mais da minha presença. No meio desse processo, eu e a minha família conversamos e decidimos que chegou o momento de viver um tempo de qualidade. Os donos do meu tempo serão: meus filhos, minhas empresas e todas as pessoas que hoje arrancam o meu melhor sorriso. A vida é isso!"





Estreia polêmica





A estreia de Virginia na Sapucaí foi marcada por polêmicas. Ela foi alvo de críticas desde que foi anunciada para posto, antes ocupado por Paolla Oliveira durante sete anos.





No dia do desfile em si, ela passou por perrengues. Com uma fantasia tecnológica que variava entre 12 e 15 quilos, Virginia enfrentou dificuldades físicas durante o desfile. O costeiro acabou causando dores intensas no ombro e no pescoço, e precisou ser retirado ainda na avenida.





Em live realizada após o desfile, a empresária desabafou: "Chegou no meio, achei que ia começar a chorar de tanta dor. Tá doendo tanto… Eu nem sei como está meu ombro. Está vermelho."





A influenciadora também foi vaiada na avenida e enfrentou problemas com o tapa sexo, que ficou parcialmente solto no desfile.