Entenda polêmica envolvendo Xuxa, Luiza Brunet e Mara Maravilha

A polêmica entre Xuxa, Luiza Brunet e Mara Maravilha ganhou novos capítulos nesta quarta-feira, 12. A confusão começou depois que Luiza defendeu Xuxa dos ataques feitos por Mara e acabou sendo alvo de uma declaração da apresentadora que ironizou o caso de violência doméstica denunciado pela modelo em 2016.

Mara e Xuxa já vinham trocando farpas desde o início da turnê O Último Voo da Nave. A apresentadora criticou a cantora por questões relacionadas ao espetáculo e ao figurino usado por Xuxa. Em resposta, Xuxa afirmou que Mara estaria tentando "pegar carona na nave".

A discussão chegou a Luiza depois que a modelo defendeu Xuxa publicamente. "Creio que ela acha que vai inibir a maior de todas. Xuxa sempre Xuxa, já a outra só sabe reclamar e falar bobagem", escreveu Luiza nas redes sociais.

Mara Maravilha cita caso de agressão

Mara respondeu fazendo referência ao episódio de violência doméstica vivido por Luiza. "Essa aí conseguiu tirar alguma grana do zilhardário? Acho que não! Coitadinha, ainda diz que apanhou. Pronto, Xuxu, falei", escreveu.

Luiza denunciou o ex-companheiro, o empresário Lírio Parisotto, em 2016, após relatar ter sido agredida durante uma viagem a Nova York (EUA). O episódio resultou em quatro costelas quebradas e lesões no rosto. Parisotto foi condenado pela Justiça de São Paulo por lesão corporal em 2017.

Yasmin Brunet saiu em defesa da mãe e falou sobre as marcas deixadas pela violência. "Eu estava ali. Eu acompanhei de perto uma parte muito dolorosa da vida da minha mãe e sei as marcas que uma violência deixa muito depois do que as pessoas conseguem enxergar", escreveu no Instagram.

Xuxa sai em defesa de Luiza

Luiza também se manifestou e afirmou que decidiu transformar a experiência em atuação na defesa de mulheres vítimas de violência doméstica. "Há anos escolhi transformar uma das experiências mais dolorosas da minha vida em luta. Falei quando seria muito mais fácil me calar. Denunciei. Me expus", declarou.

Xuxa prestou solidariedade à modelo após a repercussão do caso. "Sinto muito minha Lulu, vc foi criticada por minha culpa, sinto imensamente… e que Deus coloque mais amor nas nossas vidas", escreveu.

Mara Maravilha, depois, afirmou que não sabia detalhes do caso quando fez o comentário e reconheceu a gravidade da agressão. "Posso reconhecer quando erro e me retratar, mas também espero que quem me provoca tenha a mesma responsabilidade de responder pelos próprios atos e palavras", declarou.