'Nando Entre Dois Mundos': entenda a relação do novo filme da Netflix com a série 'Sintonia'

Cinco anos após os acontecimentos de Sintonia, Nando, personagem de Christian Malheiros, ganha uma história própria em Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia, que estreou nesta quarta-feira, 12, na Netflix. O longa retoma a trajetória do personagem e coloca a família no centro de uma decisão que pode mudar seu futuro.

Na trama, Nando vive na Sérvia quando Bruninha (Duda Pimenta), sua filha adolescente, desaparece. Ele retorna ao Brasil para descobrir o que aconteceu e acaba diante do desafio de proteger a filha sem deixar que sua vida no crime volte a interferir na família.

O filme também retoma a relação de Nando com Scheyla (Júlia Yamaguchi), que passou pelo sistema penitenciário e agora enfrenta os desafios da maternidade. Rita (Bruna Mascarenhas) e Doni (Jottapê), protagonistas ao lado de Nando na série, também participam da produção.

Filme mantém mensagem de 'Sintonia'

Em entrevista à revista Capricho, Christian Malheiros afirmou que o filme aprofunda um dilema que acompanhou Nando durante a série, a dificuldade de escolher entre diferentes caminhos. Para o ator, a nova produção mostra o personagem finalmente tomando uma decisão.

"O público está acostumado a ver o Nando tentando equilibrar pratinhos. E esse filme traz um amadurecimento, que é quando o Nando toma uma decisão", afirmou à revista.

A produção também mantém uma das principais mensagens de Sintonia sobre as consequências da criminalidade. "A mensagem que passamos é a de que o crime não compensa. Você pode até sair vivo, mas e o que você perdeu ao longo do caminho e quantas pessoas tiveram que sofrer para isso?", disse Christian.

Duda Pimenta, que interpreta Bruninha, contou à Capricho que usou experiências pessoais para construir a relação da personagem com o pai. "Ela tem saudade do pai, que é uma figura ausente nessa família. E o meu pai [na vida real] sempre foi ausente. Então, eu peguei essa raiva e essa dor que eu tinha na infância, mas, ao mesmo tempo, uma saudade, que a Bruninha tem", afirmou.

Júlia Yamaguchi também falou sobre a trajetória de Scheyla. Segundo a atriz, a personagem ainda carrega as consequências de ter passado pelo sistema prisional. "A mulher que sai do sistema prisional tem uma marca para o resto da vida, ainda mais na sociedade machista em que a gente vive", declarou.

Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia é produzido pela Gullane a partir de uma ideia original de KondZilla. A direção é de Johnny Araújo, com roteiro de Guilherme Quintella, Denis Nielsen e Léo Todeschini.