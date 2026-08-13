Filha de Michael Jackson detalha infância em Neverland com as atrações: 'Não eram para nós'

Paris Jackson relembrou os primeiros anos de sua infância em Neverland, durante participação no novo episódio do podcast Call Her Daddy, apresentado por Alex Cooper. Aos 28 anos, a cantora também falou sobre como foi crescer sob os holofotes e ter a vida acompanhada de perto pelo público.

Filha de Michael Jackson, Paris viveu com os irmãos, Prince, de 29 anos, e Bigi, de 24, no Rancho Neverland, atualmente chamado de Sycamore Valley Ranch, no Condado de Santa Bárbara, na Califórnia. A propriedade do Rei do Pop ficou conhecida por abrigar um parque de diversões particular, com brinquedos, zoológico e atrações inspiradas em contos de fadas.

Apesar de toda a estrutura de entretenimento, a infância dos filhos de Michael era marcada por regras rígidas, especialmente em relação aos estudos, feitos em casa. "Passei lá apenas os primeiros anos da minha vida: eu acordava e ia para a aula", contou.

Segundo Paris, havia uma espécie de sistema de recompensas para os filhos. Caso cumprissem as obrigações escolares e domésticas, poderiam aproveitar algumas das atrações do rancho nos fins de semana.

"Algo que se tornou uma constante - uma linha condutora muito coerente ao longo da minha infância, que começou ali e continuou onde quer que fôssemos - era a ideia de que, se você se comportasse bem, fizesse suas tarefas domésticas e escolares e cumprisse suas obrigações, poderia, nos fins de semana, ver animais, andar em brinquedos de parques de diversões e ir ao cinema", relembrou.

As atrações, no entanto, não eram destinadas aos filhos do cantor. Paris explicou que eles sabiam desde cedo que o espaço tinha outra finalidade. "Ficava muito claro que todas aquelas atrações não eram para nós, não nos pertenciam. Elas eram destinadas a crianças carentes e a crianças com doenças terminais que não podiam ir a lugares como a Disney", explicou.

De acordo com a cantora, as regras continuavam mesmo quando a família deixava Neverland e passava a viver temporariamente em outros lugares. A rotina também se estendia ao acesso à televisão e a filmes.

"Então era sempre assim, sabe? A mesma coisa com a televisão: a gente não podia assistir à TV, a filmes e coisas do tipo, a menos que estivéssemos estudando cinema com o som desligado ou, você sabe, se fosse fim de semana e tivéssemos feito tudo o que devíamos."

Primeiro encontro com a mãe

Durante a conversa, Paris Jackson também recordou o primeiro encontro com a mãe, Debbie Rowe, quando tinha 15 anos. Segundo ela, o momento aconteceu de maneira bastante natural: ao descer as escadas, encontrou Debbie na sala de estar, acompanhada da avó, Katherine Jackson.

"Eu entrei e disse: 'Oi, mãe'", relatou Paris. Rowe respondeu de forma igualmente casual, e as duas passaram o dia juntas. A cantora afirmou que a sintonia entre elas surgiu rapidamente e atribuiu parte da proximidade às personalidades semelhantes.

Paris foi criada principalmente pelo pai até a morte de Michael Jackson, em 2009, e depois ficou sob os cuidados de Katherine. Com o passar dos anos, ela e Debbie estreitaram a relação e passaram a celebrar juntas o Dia das Mães.

Em entrevista concedida em 2021, Paris afirmou que considera a mãe uma amiga. Na ocasião, também destacou a afinidade entre as duas, incluindo o gosto compartilhado por música country e folk.