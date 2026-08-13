Leticia Spiller celebra aniversário de Marcello Novaes: 'Viva você, meu amor!'

Leticia Spiller usou as redes sociais para celebrar o aniversário de Marcello Novaes, que completa 64 anos nesta quinta-feira, 13. Os dois foram casados e são pais do ator Pedro Novaes. Mesmo após o fim da relação, eles preservaram a amizade e continuam próximos.

"Viva você, meu amor! Os melhores presentes do universo! Obrigada por ser esse cara incrível, generoso, pai maravilhoso, amigo! Sorte, saúde e felicidade hoje e sempre! Te amamos!", escreveu a atriz.

Na publicação, Leticia reuniu registros de diferentes momentos ao lado do ex-marido. Entre as imagens, estão fotos dos dois nos bastidores de Sol Nascente, novela de 2016 em que interpretaram o casal Vittorio e Lenita, além de momentos em família e passeios com os filhos.

Além de Pedro, de 29 anos, a atriz também é mãe de Estella, de 15, fruto de seu relacionamento com o diretor de fotografia Lucas Loureiro. Marcello, por sua vez, também é pai de Diogo Novaes, de 31, de seu casamento com Sheyla Beta.

História começou nos bastidores

Leticia e Marcello se conheceram durante as gravações de Quatro Por Quatro, em 1994. Na novela, eles interpretaram o mecânico Raí e a manicure Babalu, personagens que formaram um dos casais marcantes da trama.

A relação fora das telas começou no ano seguinte. Os dois permaneceram juntos até 2000 e, após a separação, construíram uma relação de amizade e parceria na criação do filho.

No aniversário de Marcello no ano passado, Leticia já havia falado sobre a importância de manter os laços familiares mesmo depois do fim de um relacionamento.

"Eu só posso agradecer. E espero que a gente possa inspirar também outras pessoas nesse sentido, porque quando um casal que tem filhos se separa, a gente precisa muito pensar nessa família, que ela não se dissolve. É uma família eterna, esses laços são eternos", declarou na ocasião.