Nicole Kidman fala sobre casamento com Tom Cruise e diz que se apaixonou jovem: 'Simples assim'

O casamento de 11 anos de Nicole Kidman e Tom Cruise é tido como um dos mais populares da indústria. Em entrevista à British Vogue, a atriz relembrou a época de seu relacionamento, ainda nova, e como os sentimentos entre os dois eram óbvios.

Durante a conversa, Kidman se descreveu como "jovem" quando se casou com Cruise, que já ostentava o título de estrela de Hollywood. Esse posto acabou por atrair atenção também para sua companheira.

"Você tem que lembrar que, literalmente, por causa de com quem me casei tão jovem, fui jogada nesse mundo aos 22 anos", afirmou.

"É, eu me casei muito jovem", reforçou, sobre a união que durou de 1990 até 2001.

"De repente, eu tinha 22, 23 anos e um marido astro de cinema enorme. Mas pareceu completamente natural. Nos apaixonamos perdidamente e foi simples assim", continuou.

A atriz também refletiu sobre comentários de que o relacionamento traria impactos em sua vida profissional: "Lembro de pessoas me dizendo: 'OK, isso vai afetar muito a sua carreira'. E eu respondia: 'Não me importo. Estou apaixonada. Quero me casar'. E aí eu era a 'esposa' dele e eles diziam: 'Viu? Nós avisamos'. E eu pensava: 'E daí? Eu não deveria me casar com o homem que amo? Claro que vou jogar minha carreira fora. Não me importo'", disse.

Os atores se conheceram em meio às gravações de Dias de Trovão, de 1990. No final daquele mesmo ano, celebraram seu casamento. Nicole e Tom adotaram dois filhos: Bella e Connor.