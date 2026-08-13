Fluminense demite técnico Zubeldia após 0 a 0 em casa na Libertadores

“O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas”, disse o clube carioca em nota publicada nas redes sociais.

Prestes a completar um ano no comando do Fluminense, o técnico Luis Zubeldía foi demitido do clube na manhã desta quinta-feira (13), um dia após o Tricolor empatar sem gols com o Independiente Rivadavia (Argentina) no Maracanã. Depois da pausa para a Copa do Mundo, o treinador argentino enfileirou oito jogos sem vencer, incluindo a eliminação para o Vasco por 3 a 1 nas oitavas de final da Copa do Brasil e empate em 1 a 1 com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, ambos na semana passada.

O Tricolor também anunciou que o auxiliar-técnico Marcão dirigirá o time no próximo sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília), contra o Palmeiras - líder do Brasileirão – pela 23ª rodada. O Fluminense ocupa a quarta posição no torneio. Nesta tarde, Marcão dirigiu o primeiro treino com a equipe.

Na próxima terça (18), o Fluminense precisará vencer o Independiente Rivadavia fora de casa para avançar às quartas da Libertadores. O jogo está programado para as 19h em Mendoza (Argentina).