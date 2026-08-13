Ação da Defensoria Pública entrega mais de 100 resultados de exames de DNA

Rio - A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) realiza, neste sábado (15), das 9h às 15h, no Estádio de São Januário, o Dia D da campanha Meu Pai Tem Nome , uma grande mobilização voltada à garantia do direito à identidade e ao fortalecimento dos vínculos familiares.





Durante o evento, serão entregues, de forma humanizada, mais de 100 laudos com os resultados dos exames de DNA realizados nos mutirões promovidos pela campanha em diferentes pontos do estado.



Além da entrega dos resultados, a população terá acesso gratuito a uma série de serviços oferecidos pela Defensoria Pública, como reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade biológica e socioafetiva, coleta de exames de DNA, orientação jurídica, ajuizamento de ações, mediação familiar, conciliação e agendamento para emissão da segunda via de certidões por meio da Central de Registro Civil (CRC).



O evento também contará com rodas de conversa sobre paternidade e maternidade. Casos que demandem atenção especializada serão acolhidos pelo Polo de Mediação e Ações Restaurativas (Pomar), programa da Defensoria voltado ao atendimento humanizado de situações sensíveis e de maior complexidade.



A ação ainda oferecerá atividades recreativas para as crianças, com distribuição de pipoca, brinquedos infláveis e brindes. LEIA MAIS! Juíza suspende lei que instituiu Rio Rotativo Digital na capital Durante o evento, serão entregues, de forma humanizada, mais de 100 laudos com os resultados dos exames de DNA realizados nos mutirões promovidos pela campanha em diferentes pontos do estado.Além da entrega dos resultados, a população terá acesso gratuito a uma série de serviços oferecidos pela Defensoria Pública, como reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade biológica e socioafetiva, coleta de exames de DNA, orientação jurídica, ajuizamento de ações, mediação familiar, conciliação e agendamento para emissão da segunda via de certidões por meio da Central de Registro Civil (CRC).O evento também contará com rodas de conversa sobre paternidade e maternidade. Casos que demandem atenção especializada serão acolhidos pelo Polo de Mediação e Ações Restaurativas (Pomar), programa da Defensoria voltado ao atendimento humanizado de situações sensíveis e de maior complexidade.A ação ainda oferecerá atividades recreativas para as crianças, com distribuição de pipoca, brinquedos infláveis e brindes.

Somente em 2025, 173.112 crianças foram registradas no Brasil sem o nome do pai na certidão de nascimento, o equivalente a 6,9% dos nascimentos. No Estado do Rio de Janeiro, foram 12.883 registros, correspondendo a 7,77% dos nascimentos, percentual superior à média nacional.